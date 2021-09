La famiglia Bianco: i fratelli Nico, Massimo e Mimmo con loro padre Dino

Le due aziende di Francavilla Fontana, guidate dalla Famiglia Bianco, hanno fatto registrare un elevato rating di solvibilità e sicurezza finanziaria.

Sono solo 80 (su 5.800 analizzate) le imprese pugliesi capaci di confermare la propria affidabilità facendo registrare un elevato rating di solvibilità e sicurezza finanziaria.

Agroalimentare, comunicazione, cultura, informazione, intrattenimento, moda, ristorazione, turismo, vitivinicoltura sono i settori analizzati da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, che dopo aver estratto un algoritmo di competitività rispetto ai bilanci pre-Covid ha inteso premiare solo le aziende ritenute solvibili o sicure rispetto al Cerved Group Score Impact, un indicatore di affidabilità finanziario che ha tenuto conto degli effetti della pandemia sui vari settori.

“Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento anche perché riuscire a confermare anno dopo anno, risultati così importanti non è sicuramente da dare per scontato” – dichiarano Domenico Bianco, A.D. Soave e Soavegel e Massimo Bianco Soavegel. – .



“Un doveroso ringraziamento – continuano Domenico e Massimo Bianco – va fatto a tutte le nostre collaboratrici e ai nostri collaboratori, che supportano con passione ed entusiasmo tutti i nostri progetti imprenditoriali”.

“Essere le uniche imprese della Provincia di Brindisi del settore agroalimentare a ricevere questo importante premio, – concludono Domenico e Massimo Bianco – ci rende orgogliosi poter rappresentare il nostro territorio in Italia e nel Mondo, diventando ambasciatori di una Puglia che, pur tra mille difficoltà, riesce ad essere ogni anno sempre più competitiva, riconosciuta e apprezzata sui mercati Internazionali.”

SOAVE SRL E SOAVEGEL SRL Ufficio Stampa