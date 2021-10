Anche Oria nel programma ufficiale della XXII Giornata Europea della Cultura Ebraica.

Per il terzo anno consecutivo la città di Oria partecipa alla iniziativa internazionale promossa dall’UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane) e patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’ANCI, dall’AEPJ e dal Consiglio d’Europa.

La città di Oria è stata, nei secoli e fino al XV secolo, sede di una fiorente ed importantissima comunità ebraica le cui tracce sono ancora evidenti nella struttura urbana del quartiere ebraico, nelle tracce documentali ed archeologiche (ad esempio la Stele di Hanna, prezioso reperto conservato e visitabile presso la Biblioteca “De Pace-Lombardi sita nel Palazzo di Città in Via Epitaffio).

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale, su impulso ed in collaborazione con la costituenda Associazione “Amittai ben Shefatiah” è ben lieta di partecipare a questo importante momento di apertura culturale e conoscenza reciproca, nel ricordo di quell’importante pezzo di storia cittadina che tanto ha dato in termini di cultura, scienza e sapienza.

L’argomento comune a tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Europa ed in Italia, che vede Padova come città capofila, è “Dialoghi”.

E ad Oria il tema sarà declinato tutto al femminile con un incontro-dibattito dal titolo “Le donne dialogano… un’opportunità”.

Ospiti e protagoniste della serata, dunque, saranno quattro donne rappresentanti di quattro diverse confessioni religiose.

In rappresentanza della comunità ebraica la dottoressa Franca Eckert Coen, Vice Presidente di Religions for Peace Italia, Vice Presidente dell’Associazione Donne Ebree Italiane, già Presidente della Consulta della Comunità Ebraica di Roma nonché consigliera delegata del Sindaco alle Politiche della Multietnicità.

A parlarci di Islam sarà la Professoressa Marisa Iannucci, docente dell’Università di Bologna, specializzata in relazioni internazionali e cooperazione internazionale a tutela dei diritti umani ed esperta di questioni di genere e pensiero riformista islamico.

Per le confessioni cristiane saranno presenti la Professoressa Virginia Mariani, addetta stampa del Movimento Femminile Evangelico Battista e già Segretaria Nazionale della Federazione Donne Evangeliche in Italia, oltre a Suor Luciana Miriam, Suora di clausura del Monastero di San Giovanni Evangelista della Comunità Monastica Benedettina di Lecce.

Un confronto ricco di spunti, quindi, ove mettere a confronto i diversi punti di vista, le diverse tradizioni e, perché no, i diversi modi di intendere l’evoluzione sociale attraverso un nuovo e più ampio impegno delle donne nel tessere la tela del dialogo e della conoscenza reciproca, unico strumento per giungere ad una convivenza che sia sempre più improntata all’accoglienza ed al rispetto in un periodo storico in cui sembra che troppe siano le spinte verso l’intolleranza.

A tal fine, al termine della conferenza, ci sarà un momento conviviale con la degustazione di vini kasher della Cantina Leuci di Guagnano.

La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile anche grazie al supporto e la consulenza della Signora Eugenia Graubardt, Vice Presidente dell’Associazione Italia-Israele Sezione di Bari Alexander Weisel, che si ringrazia per l’impegno e la disponibilità.

Un doveroso ringraziamento a S.E.R. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, per la collaborazione ed il sostegno all’iniziativa.

Appuntamento ad Oria per domenica 3 ottobre alle ore 18.30 presso l’Aula Consiliare – Palazzo di Città Via Epitaffio.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid-19.

INGRESSO CON GREEN PASS