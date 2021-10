Lunedì 11 ottobre il Sindaco Antonello Denuzzo e l’Assessore Regionale Sebastiano Leo sono intervenuti al convegno dell’ITS per la Mobilità Sostenibile – Settore Aerospazio Puglia per presentare l’offerta formativa del biennio 2021/23 e, in particolare, il nuovo corso per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni che sarà avviato a Francavilla Fontana.

“L’Amministrazione Comunale, per il tramite del prof. Giovanni Semeraro, ha voluto fortemente che questo nuovo corso partisse nella nostra Città. Siamo felici – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – di poter offrire a tutti i giovani diplomati una opportunità formativa unica che garantirà un rapido accesso nel mondo del lavoro.”

L’ITS per la Mobilità Sostenibile – Settore Aerospazio Puglia, che vede tra i propri soci il Comune di Francavilla Fontana, quest’anno sta avviando, oltre al corso per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni, altri tre percorsi formativi per tecnici superiori in manutenzione degli aeromobili, gestione e verifica degli impianti energetici e handling, security aeroportuale ed aspirante al comando di aeromobili.

“L’offerta formativa dell’ITS viaggia parallelamente alle esigenze del mercato del lavoro. La Fondazione – spiega il rappresentante dell’Amministrazione Comunale prof. Giovanni Semeraro – è in stretto contatto con le imprese e dialoga costantemente con i diversi livelli istituzionali. Con il corso per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni, Francavilla Fontana avrà un ruolo di primo piano nella formazione di operatori specializzati in un nuovo settore che avrà certamente una rilevanza strategica in un prossimo futuro.”

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nati con l’intento di fornire una formazione altamente specializzata alle ragazze e ai ragazzi. Sono strutturati sotto forma di fondazione e ospitano al proprio interno Istituti Scolastici, Enti Locali, imprese, università e enti di formazione. Sono radicati sul territorio e hanno origine dalla domanda di professionalità proveniente dal mercato, per questa ragione i titoli di tecnico superiore sono un sicuro lasciapassare per il lavoro.

“Crediamo molto nel valore della formazione degli ITS al punto che in piena pandemia abbiamo voluto investire in un altro progetto incentrato sulla moda. Vogliamo creare opportunità credibili per i nostri giovani – conclude il Sindaco – sfruttando le infrastrutture e le competenze presenti sul territorio.”

Tutti i corsi avviati dall’ITS per la Mobilità Sostenibile – Settore Aerospazio Puglia hanno una durata biennale strutturata in una parte teorica e 800 ore di stage in aziende.

I singoli bandi sono disponibili sul sito www.itsaerospaziopuglia.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissato per lunedì 18 ottobre.

Per info sui corsi è possibile scrivere una mail a info@itsaerospaziopuglia.it o telefonare al numero 3457045449.