Egr. Direttore Zanzarelli,

Antonio Andrisano

facendo seguito a Sua cortese richiesta, mi permetto di segnalarLe che, dopo i due decreti con i quali Il Tar Lazio (nn. 4531/2021 e 4532/2021) aveva bocciato le istanze di coloro che avrebbero voluto sottrarsi alle nuove regole in materia di certificazione anti-covid per lavorare nelle scuole e dopo le due sentenze, questa volta del Tar Friuli Venezia Giulia (sentenze n. 261 e 262/2021), con le quali venivano ad essere rigettati, rispettivamente, il ricorso di un infermiere in servizio presso un’azienda sanitaria e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la mancata sottoposizione al vaccino, si registra – in data di ieri (20.10.2021) – un importante, oserei dire fondamentale, pronunciamento del Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 7045/21, difatti, e’ stato rigettato il ricorso presentato da alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti della regione Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, che contestavano non solo l’obbligo vaccinale imposto per le professioni sanitarie ma anche le pesanti conseguenze sanzionatorie in caso di mancata vaccinazione.

Il Consiglio di Stato, entrando nel merito del ricorso, ha affermato, che vaccinarsi e’ un dovere di solidarietà che grava su tutti i cittadini, ed in primis sul personale sanitario, al fine di tutelare i soggetti più vulnerabili.

Palazzo Spada ha testualmente affermato che “in un ordinamento democratico la legge non è mai diritto dei meno vulnerabili o degli invulnerabili, ma tutela dei più vulnerabili” ove “la solidarietà e’ la base della convivenza sociale prefigurata dalla Costituzione. E nel bilanciamento tra l’autodeterminazione individuale e la tutela della salute pubblica non vi è legittimo spazio ne’ diritto di cittadinanza per la cosiddetta esitazione vaccinale”.

Null’altro ritengo di dover e poter aggiungere rispetto all’affermazione di tale fondamentale principio.

Cordialità.

FrancavillaFontana. 21.10.2021.

Avv. Antonio Andrisano