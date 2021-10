Il professor Saverio Cinieri, medico oncologo primario a Brindisi e professore universitario, da ieri (sabato 23 ottobre 2021) è entrato ufficialmente in carica quale presidente di Aiom, la principale associazione italiana di oncologia medica. Il mandato di Cinieri, che succede al collega Giordano Beretta e sarà affiancato dal nuovo presidente eletto Franco Perrone, durerà due anni, al termine dei quali per un altro biennio il prof presiederà la Fondazione Aiom.

Cinieri vanta una lunga carriera sia in ambito professionale, sia all’interno della stessa associazione di categoria, in seno alla quale ha ricoperto altri prestigiosi incarichi: da consigliere regionale a tesoriere nazionale. Un percorso pluriennale che l’ha portato a capo del sodalizio medico-scientifico, che Cinieri continuerà a rappresentare in Italia e nel mondo. La ciliegina sulla torta di una carriera costellata d’importanti gratificazioni, confermate dalla riconoscenza degli innumerevoli pazienti avuti in cura in una branca della medicina particolarmente delicata e in continua evoluzione.