La Fondazione Opera Beato Bartolo Longo dà il via alla 18esima edizione del Meeting della Cittadinanza Piena ed Universale, settimana dedicata ad approfondimenti tematici su area Famiglia e Vita, Salute e Riabilitazione, Welfare e politiche inclusive.

Anche questa edizione rappresenta un momento di riflessione sugli ambiti di intervento in cui la Fondazione opera da oltre 40 anni, quali psichiatria, vita e famiglia, minori, politiche sociali e welfare guardando alle sfide della società contemporanea.

Il Meeting si svolge dal 25 al 31 ottobre.

“Il tema generale “Attraversati dallo Spirito, non ostacoliamo la creatività di Dio” – dichiara il Presidente della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo, don Franco GALIANO- è ispirato al pontificato profetico di Papa Francesco e all’esperienza di conversione del Beato Bartolo Longo. Invero, la modernità che portò il Beato Bartolo Longo ad affogare, travolgendolo nella contingenza storica del suo tempo, non è solo metafora per noi, ma è un ricorso storico più ampio nei contenuti più profondi dell’umano. Il nostro compito, sempre in ascolto e accoglienza dello Spirito Creatore, è quello di ricostruire e ripercorrere la via dell’Esodo sulle tracce dei valori perenni, capaci di non solo di tirarci fuori dalle vecchie e nuove schiavitù predominanti, ma di superare lo svuotamento interiore di una modernità e post-modernità che porta al nichilismo totale, per ristabilire rapporto, dialogo, fiducia e abbandono in chi ha sperimentato la fragilità dell’essere uomo e l’ha vinta con lo Spirito che fa anche noi eredi felici della sua trascendenza.”

Il XVIII Meeting, nell’ Ottobre Bartoliano 2021, è iniziato ieri sera con il contest musicale “School Of Rock” che ha visto la partecipazione di band giovanili del territorio. Le giornate formative hanno inizio oggi, lunedì 25 ottobre 2021, con il consueto momento riflessivo sulla figura del Beato latianese. Alle ore 17.30, presso la Sala Flora del Palazzo Imperiali di Latiano, si terrà l’incontro “Bartolo Longo: la nuova Pompei e il Santuario Opera della Creatività di Dio” con lo storico francavillese, prof. Rosario IURLARO, l’avv. Augusto CONTE, don Franco GALIANO e Madre Angelica BRUNO. A porgere i saluti il Sindaco di Latiano, avv. Cosimo MAIORANO.

Mercoledì 27 alle ore 10.00 ci sarà il webinar dedicato alle politiche familiari, dal titolo “ Verso una nuova alba: investire nell’educazione e nella prevenzione delle famiglie”. Interverranno la dott.ssa Emma CICCARELLI, la dott.ssa Elisa SEVERI, Padre Marco VIANELLI, e l’assessore del Comune di Latiano Vincenzo D’ORIA. Modera il tavolo, l’avv. Aldo VANGI.

Giovedì 28, sempre alle ore 10.00 su piattaforma online, ci sarà il momento dedicato alla salute e riabilitazione con il webinar dal titolo “Evidence based in the comunity contest: modelli riabilitativi a confronto”. Relazioneranno il dott. Pietro NIGRO, il dott. Franco VELTRO, la dott.ssa Pamela FIORANTE, la dott.ssa Roberta NATALINI. Modera il prof. Marcello VIOLA.

Ultima giornata formativa è prevista per venerdì 29 ottobre, alle ore 09.30, in presenza, presso la Sala Mogavero del Castello Imperiali di Francavilla Fontana. Si parlerà di “Servizi territoriali per la disabilità e la famiglia: metodologie didattiche per rendere ogni luogo inclusivo”. Interverranno l’ Assessore regionale al Welfare, dott.ssa Rosa BARONE, il Prof. Pier Giuseppe ELLERANI, il Dott. Gianluca BUDANO, il dott. Rino SPEDICATO e l’avv. Marcello STEFANì. A porgere il saluto il Sindaco di Francavilla Fontana, avv. Antonello DE NUZZO e il Presidente dell’Ambito territoriale n. 3, dott. Giuseppe BELLANOVA.

Le giornate formative sono state accreditate con crediti ECM sanitari e con crediti dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia.

Per le prenotazioni scrivere a info.beatobartololongo@gmail.com

Ufficio Stampa

XVIII Meeting della Cittadinanza Piena ed Universale