Sabato 30 Ottobre 2021 alle ore 20.00 presso l’antico refettorio del Santuario “Maria SS della Croce” in Francavilla Fontana sarà inaugurata la mostra francescana dell’artista Carmelo Ciaramitaro.

La mostra “Raccontando Francesco” è una delle iniziative culturali in occasione del 50° della Parrocchia (1971-2021). Lo scorso 31 Ottobre in occasione dell’apertura dell’anno giubilare, S.E.M. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, benediva l’opera del maestro Ciaramitaro raffigurante il primo miracolo della Madonna della Croce del 1572 a Francesco Antonio de Roncio ed ora custodita presso il Centro Caritas parrocchiale “Fra Giuseppe Ghezzi”.

Ora, l’artista siciliano Carmelo Ciaramitaro, già autore di un ciclo sul Cantico delle Creature ospitato nella Galleria del Cantico del Santuario di San Damiano in Assisi nel 2020, espone presso la nostra Comunità.

Il titolo della mostra “Raccontando Francesco” esprime un cammino pittorico che l’Autore ha avviato, alla scoperta del Santo d’Assisi. La mostra racconta alcune scene fondamentali della vita di Francesco quali l’esperienza inziale della spogliazione e dell’incontro con il Crocifisso a S. Damiano in Assisi, l’esperienza di Greccio, l’evento delle Stimmate, il transito da questo mondo a Dio. Inoltre interpreta alcuni altri passaggi legati al Cantico delle Creature. E, aspetto particolarmente interessante, fa incontrare Dante, il sommo poeta, ricorrendo il settimo centenario della sua morte (1321-2021) con Francesco di cui stupendamente scrive nell’XI canto del Paradiso.

Le 17 scene, con riferimento alle fonti francescane e all’XI canto del Paradiso di Dante, sono organizzate in modo da favorire un momento formativo – meditativo ai visitatori della mostra. Come sottolinea il Parroco Fra Giancarlo Greco “ la mostra è l’occasione per compiere anche noi un cammino alla riscoperta della bellezza interiore e riscostruire nel nostro tempo minacciato dalla pandemia i segni di fraternità con l’uomo e le creature sull’esempio di Francesco d’Assisi”.

Visita della mostra (dal 30 ottobre al 20 Novembre)

La mostra è allestita nel salone attiguo al chiostro

Orari di visita:

giorni feriale dalle 16.00 alle 18.00;

giorni festivo dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00;

Per visite organizzate di gruppi in orari differenti, rivolgersi al Parroco, fr. Giancarlo Greco (cell. 339.8416705)