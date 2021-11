Dopo il restauro della Torre dell’Orologio in piazza Umberto I a Francavilla Fontana, ecco che è tornato a funzionare da ieri anche l’orologio stesso, da tempo con le lancette ferme a indicare sempre lo stesso orario. Una soluzione-tampone, quella adottata dai tecnici con l’avallo dell’Amministrazione: infatti – come comunicato dal sindaco Antonello Denuzzo – per il momento lo storico segnatempo è mosso da un congegno elettrico. È ferma intenzione, però, quella di sbloccare e rimettere in funzione il marchingegno originario, tanto semplice quanto oramai complesso da sistemare (considerate le più “comode” evoluzioni della scienza e della tecnica). Il primo cittadino della Città degli Imperiali, oltre ad aver annunciato la riattivazione dell’orologio, che definisce il “faro” del borgo antico francavillese, ha anticipato un progetto di recupero degli ambienti interni della Torre stessa, così da renderli visitabili al pubblico. Con la chiesa madre e gli altri luoghi di culto, il Castello Imperiali e gli altri monumenti sparsi per l’abitato, infatti, la Torre dell’Orologio (o Torre Civica) rappresenta un autentico simbolo della francavillesità.

Il sindaco Denuzzo in sopralluogo coi tecnici