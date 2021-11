3° Congresso Cisl Scuola Taranto Brindisi. “DISEGNARE LA SCUOLA DI DOMANI: ESSERCI, FARE, CAMBIARE”

Al tavolo il prof. Roberto Calienno, segretario generale Cisl Scuola Puglia; Mimma Vozza, segretario generale Cisl Scuola Taranto Brindisi; i segretari Cisl Scuola Taranto Brindisi prof. Fabio Mancino e Cosima Gismondi; il segretario generale Cisl Taranto Brindisi, Gianfranco Solazzo; e Lena Gissi, segretario generale nazionale Cisl Scuola.

L’apertura dei lavori di Roberto Calienno con gli adempimenti statutari per il regolare avvio del Congresso; il saluto ai delegati partecipanti, ai dirigenti sindacali confederali e di categorie Cisl, dell’INAS di Taranto, ai diversi graditi ospiti – tra cui il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto, Vito Alfonso.

L’attenta relazione di Mimma Vozza analizza il quadro delle criticità della scuola emerse nei quattro anni di lavoro, resi ancor più difficili dalla grave pandemia che attraversa, da oltre un anno, il mondo intero. Affrontati anche gli obiettivi per la didattica, le problematicità della DAD e della DDI, la crescita sociale e relazionale, gli abbandoni scolastici, i NEET, le difficoltà scaturenti per gli apprendimenti per gli studenti di ogni età. Volge lo sguardo ad un presente – con il grande potenziale del PNRR, e ad un possibile futuro migliore. Confermata la squadra Cisl scuola Taranto Brindisi ed eletto il nuovo Consiglio generale.