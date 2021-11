È stata inaugurata domenica sera la nuova sede dello Juventus Club di Francavilla Fontana, da quest’anno intitolato a Massimo Nardelli: una piccola e doverosa cerimonia in forma quasi privata alla presenza dei familiari di Massimino e dei soci dello JC, con la partecipazione sentita e commossa del senatore Luigi Vitali, del sindaco Antonello Denuzzo e dell’assessora Maria Angelotti, presenti anche il francavillese campione del mondo di volley Vincenzo Fanizza, già socio onorario dello JC di Francavilla F.na, e don Andrea Santoro che ha benedetto la nuova sede e i presenti.

Se mai ce ne fosse bisogno quella dell’altro ieri è stata l’ennesima dimostrazione di quanto l’amico Massimino “Maradona” ha lasciato alla comunità francavillese, non solo agli amici juventini del club, ma a tutti coloro che l’hanno conosciuto, è stata l’occasione per ricordarne la simpatia, la disponibilità, l’amicizia e il suo impegno nel sociale e nella vita di tutti i giorni.



La data dell’altro ieri è stata non casuale in quanto ieri (29 novembre) sarebbe stato il suo 48esimo compleanno. Il direttivo dello JC ha provveduto a ufficializzare la nomina a socio onorario di Salvatore Nardelli, papà del caro Massimo e anche attraverso Lo Strillone ci tiene a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e gli amici di Flower’s Shop, del Bar Milan, Emanuele Rametta di Amadeus Fotografia, Antonio Landolfa di AllCreations e i fratelli Bungaro di Puglia Premiazioni per il contributo dato alla riuscita della serata, ringrazia gli amici di Leggenda Bianconera e il suo presidente Remo De Santis per la vicinanza dimostrata in questo anno appena trascorso e invita tutti ad un secondo appuntamento inaugurale che si terrà prossimamente alla presenza di ospiti d’eccezione che non vorranno far mancare il loro affetto per Massimo.