Come nel resto d’Italia, anche in Puglia sono in aumento i contagi da Covid-19 e sue varianti. Nella settimana dal 6 al 12 dicembre – stando ai bollettini epidemiologici diramati quotidianamente dalla Regione – sono stati registrati 2.532 nuovi casi e 20 decessi.



La situazione non è ancora allarmante, considerato che gli ospedali sono sì più frequentati da pazienti alle prese con i Nuovi Coronavirus ma, a quanto pare, non ancora in sofferenza.



Se le condizioni dell’Italia restano a tutt’oggi le migliori in Europa, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria sono le regioni messe meglio e, perlomeno non ancora, soggette e restrizioni aggiuntive rispetto a quelle generali in vigore.



Le restanti regioni, infatti, si sono tinte di rosso e rosso scuro (di questo colore Frilui-Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Valle d’Aosta e Veneto).



Il periodo delle festività, nel quale s’intensificano uscite, incontri, viaggi e momenti di condivisione tra parenti e amici, sarà – insomma – molto importante per determinare il futuro prossimo Covid della Puglia. Saranno, in tal senso, d’aiuto la prudenza e l’utilizzo delle misure che si conoscono da tempo: mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani. E, ovviamente e soprattutto, vaccinarsi.