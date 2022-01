È già partita la terza edizione di ART MUSIC CONTEST 2022.

Già da due anni infatti, Erchie, un paese in provincia di Brindisi, ospita tantissimi giovani talenti provenienti da tutta la Puglia. Cantanti e musicisti di varie categorie che partecipano a questo concorso musicale ideato e diretto dall’artista e tenore Simone Ciccarese, affiancato e supportato dall’associazione di promozione sociale CONTRO CULTURA di cui è il vice presidente. Accanto a lui, Antonella ed i soci tutti, lavorano incessantemente affinché questo concorso cresca di anno in anno, con l’obiettivo principale di dare voce agli artisti pugliesi e, non meno importante, lustro e promozione del territorio.

Un contest che permette di fatto una crescita artistica e umana di ogni singolo partecipante. Attraverso la giuria di competenza, scelta con criterio e serietà, si dà la possibilità innanzitutto di essere ascoltati con la massima attenzione e professionalità. Successivamente l’occasione di partecipare o essere inseriti in altri contesti musicali.



Un concorso che rispecchia totalmente ciò che è l’anima di chi lo organizza: onestà, trasparenza, umiltà e amore per la musica.

La terza edizione parte quindi con questi presupposti che mai cambieranno o verranno contaminati nel corso degli anni. Il mondo della musica è un ambiente difficile, pieno di insidie ed ostacoli e la cosa che non si deve mai perdere è proprio la consapevolezza di restare ancorati a quelli che sono i veri valori e l’amore per ciò che si fa, senza lasciare che mai nessuno possa sporcare un talento puro, sfruttandone o sminuendone il valore. Queste sono le prerogative e gli obiettivi di Simone e dell ‘associazione tutta; dare una piccola possibilità ai giovani artisti, regalando un palco che faccia emergere il loro talento e dando una piccola spinta verso il loro futuro.



Sono già aperte le iscrizioni per :

-Canto pop

-Categoria Inediti



E per la prima volta

-Categoria Musical.

-Sezione Musicisti

Singoli o Band



Per info contattare

Il presidente : 3401663197

Il direttore artistico

3661055540