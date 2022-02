L’altro ieri è stata finalmente ripulita l’area sotto il cavalcavia ferroviario proprio all’imbocco della strada provinciale per Sava a Francavilla Fontana. Una situazione di degrado che si protraeva da tempo, dopo le operazioni di raccolta di rifiuti da parte degli incaricati della Provincia di Brindisi. Quei cumuli erano stati recuperati nelle campagne e poi abbandonati là, dove nel frattempo erano cresciuti a causa dell’abbandono di nuovi scarti da parte di cittadini incivili. Una sorta di discarica rimasta in quel punto per tanto, troppo tempo.

La situazione era stata denunciata dalla consigliera comunale Anna Ferreri (Fratelli d’Italia) e poi spiegata dal sindaco Antonello Denuzzo, che dopo l’Epifania aveva annunciato un pronto intervento di rimozione da parte della stessa Provincia. C’è voluto quasi un altro mese prima dell’auspicato pronto intervento.

Oggi l’area si presenta finalmente più decorosa, per la gioia del primo cittadino, che stigmatizza ad ogni modo il comportamento di quanti, anziché differenziare comodamente a casa propria, si ostinano a gettare l’immondizia un po’ dove capita, con enorme danno ambientale e paesaggistico.

Così, invece, Fratelli d’Italia, per bocca del coordinatore cittadino Michele Iaia e della stessa Ferreri:

“La discarica quasi incontrollata ai piedi del cavalcavia, lungo la provinciale Francavilla Fontana – Sava, è stata rimossa.

A seguito della segnalazione, nei primi giorni di gennaio il Sindaco Antonello Denuzzo – su domanda rivolta nel corso di un’intervista televisiva – ebbe a riferire che i rifiuti erano stati lì accatastati “con le migliori intenzioni”, atteso che si trattava di un intervento svolto dalla Provincia di Brindisi, d’intesa con la Regione Puglia, al fine di pulire alcuni tratti di strada provinciale. Il primo cittadino, davanti agli stessi microfoni, dichiarò che quella discarica sarebbe stata rimossa nelle ore successive e che il ritardo era stato aggravato dalle festività natalizie passate per lo mezzo.

Non si comprende perché quella montagna di monnezza sia rimasta lì in bella vista da almeno novembre / dicembre scorso, proprio all’ingresso della città, con il rischio che la dispersione di sporcizia di ogni genere, causata da animali randagi o dal vento, potesse creare danni ulteriori agli spazi pubblici, alle proprietà private ed in generale all’igiene ed alla salute.

Quel monumento al degrado è stato eliminato solo il 31 gennaio scorso, a seguito di ulteriori e pervicaci segnalazioni poste in essere dalla Consigliera comunale Anna Ferreri.

Prima dell’intervento risolutivo altri rifiuti sono stati conferiti illecitamente e, per di più, non si comprende quale sia stato l’ente ad essersi occupato della conclusione di questa vicenda davvero surreale.

In considerazione di tanto occorrerà approfondire le ragioni per le quali sia stato espletato un servizio di raccolta rifiuti abbandonati lungo tratti di strada provinciali, senza che fosse stato apparentemente previsto l’immediato trasferimento degli stessi in discariche autorizzate, i motivi per i quali sia trascorso così tanto tempo per ottenere la pulizia dell’area interessata, quale ente si sia occupato della rimozione dell’immondizia ed a spese di chi. Per tali ragioni la Consigliera di Fratelli d’Italia, Anna Ferreri presenterà una puntuale interrogazione all’amministrazione al fine di fare chiarezza sull’accaduto ed allo scopo di comprendere se vi siano state responsabilità di altri enti”.