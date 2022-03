Lo racconta un lettore di Francavilla Fontana: “L’altro giorno mi è accaduto qualcosa persino difficile da raccontare, al limite del comico. La mia auto era parcheggiata come sempre sotto casa in via De Reggio (via Brindisi) e quando sono sceso ho trovato un verbale di contravvenzione sul parabrezza. Fin qui nulla di strano. Quando leggo la motivazione della contravvenzione, mi strofino gli occhi perché non ci credo: sosta sul marciapiede… In realtà, vi erano pochissimi centimetri degli pneumatici appoggiati sul marciapiede, come dimostrano le foto che allego. Intanto, 87 euro di verbale, che diventano 60,90 se pago entro 5 giorni… Io capisco il rispetto delle regole quando le condotte sono spropositate, in questo caso se mezza macchina o tutta la macchina fosse stata parcheggiata sul marciapiede. Ma così proprio no… Dov’è finito il buonsenso? Già il periodo è quello che è, se poi ci aggiungiamo una fiscalità del genere siamo proprio messi male. Forse la politica dovrebbe intervenire per introdurre un margine minimo di tolleranza e comprensione”.