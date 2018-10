Nei giorni scorsi, Silvana Ammaturo e la sua associazione “La Forza della Vita”, con il patrocinio del Comune, hanno lanciato un’interessante iniziativa: dotare gli esercizi pubblici di Francavilla Fontana tovagliette “interattive” per aiutare le persone con difficoltà di comunicazione e per muovere un primo passo nella direzione della loro effettiva inclusione sociale. Grazie a queste tovagliette-menu (vedi foto), che i locali potranno ottenere gratuitamente in Comune, sarà possibile – anche agli stranieri, per esempio – ordinare in autonomia, senza inutili sforzi o interpreti. «Un primo importantissimo passo – dichiara Ammaturo – che avevo in mente da anni e che è stato possibile grazie alla condivisione e all’impegno degli assessori Sergio Tatarano e Domenico Magliola, un primissimo passo che spero possa un giorno condurre a una piena inclusione sociale di quanti hanno difficoltà a farsi comprendere. Il progetto è nato qualche tempo fa a Bergamo, ma che con la Forza della Vita e l’Amministrazione Denuzzo è sbarcato anche a Francavilla Fontana, tra i primi comuni del Sud e della Puglia in particolare ad avervi aderito». I bar e i ristoranti che dispongono delle tovagliette espongono all’esterno il tagliandino “per favore” (vedi foto).