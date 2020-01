Il leader di Azione, Carlo Calenda, non ha dubbi: alle primarie del centrosinistra sosterrà la candidatura a futuro governatore della Regione Puglia Fabiano Amati. Il circolo Francavilla Fontana in Azione incontrerà lo stesso Amati venerdì 10 gennaio, alle 19, presso il Bar Dandy Lady Ann di viale Lilla per spiegare le ragioni di questa scelta e per invitare i cittadini a sostenere l’aspirante presidente regionale durante le consultazioni che domenica 12 gennaio si terranno a Teatro Imperiali.

googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');