Di seguito una nota congiunta del coordinatore e del vice coordinatore di #Insieme, Antonio Camassa e Mimmo Calò:Al netto di ogni sterile polemica su ztl si – ztl no, il movimento politico insieme invita il sindaco Denuzzo ad ampliare le proprie valutazioni sull’argomento in questione.

Mortificare ancora di più il cuore pulsante della città, ovvero le attività commerciali, non fa di certo parte della diligenza del buon padre di famiglia.

Se poi invece è solo una scelta politica, per tenere in piedi una maggioranza, col timore che possa scricchiolare da un momento all’altro, allora che lo si dica apertamente senza giri di parole, che in questo momento storico non fanno altro che becera confusione.

Francavilla, i francavillesi ed i commercianti, meritano rispetto da parte di tutti. E soprattutto meritano la giusta attenzione per la salvaguardia delle proprie attività e delle proprie famiglie. Si cerchi di essere più concreti e soprattutto più vicini a quelli che sono i reali problemi della città. Ci auguriamo davvero che possa prevalere il buonsenso e che si arrivi al giusto compromesso per la salvaguardia del lavoro e per la salvaguardia della salute pubblica.

Dott. Antonio Camassa segretario #Insieme,

Mimmo Calò vice segretario