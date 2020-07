Il gruppo Francavilla Fontana in Azione, in vista delle prossime elezioni regionali, organizza per venerdì 24 luglio alle ore 19,00 presso Palazzo Imperiali un incontro dibattito con L’ On. Ivan Scalfarotto (candidato Presidente Regione Puglia della coalizione Italia Viva, Azione +Europa) e il Sen. Matteo Richetti. Introduce Fabio Zecchino, coordinatore cittadino di AZIONE, modera Raffaele Pappadà, dirigente locale di Azione.