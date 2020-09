Di seguito una nota di Puglia in Azione (per Scalfarotto presidente):I candidati, già Presidenti della Regione Puglia, in questo ultimo scorcio di campagna elettorale, si stanno accusando reciprocamente a colpi di video e foto, con l’intento di individuare il maggior responsabile dei tagli nell’area sanitaria durante il proprio mandato.

Siamo felici che i due candidati siano tornati a parlare di problemi reali, focalizzando l’attenzione sui problemi della sanità pugliese.

Noi di Azione in questa tornata elettorale siamo impegnati a sostenere IVAN SCALFAROTTO e con egli non facciamo una semplice politica di attacco ma svolgiamo un’attività propositiva e siamo convinti che l’impiego del MES possa consentire la formazione specialistica di tutti i medici e la dotazione delle attrezzature necessarie a ridurre le lunghe liste di attesa.

La pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza la fragilità della medicina del territorio, questa situazione è direttamente connessa e riconducibile all’attività delle amministrazioni regionali. Il governatore uscente non ha mostrato alcuna programmazione riguardante la medicina del territorio, rendendosi protagonista di numerosi scontri con i medici che operano in tale settore.

La verità è che già all’indomani della riforma Bindi, che nel 1999 ha modificando profondamente l’impianto del D.Lgs. n.502/92, i vari Piani di riordino Ospedaliero (da Fitto in poi) sono stati realizzati senza alcuna progettualità seria e senza una volontà “politica” di riforma efficace della Sanità pugliese.

Il sistema ha fallito i propri obiettivi, almeno al SUD.

Al Nord, invece, il Sistema Sanitario ha funzionato e funziona, con qualche differenza nella sua pratica attuazione.

Si dovrebbe attuare, anche al SUD, una complessa riorganizzazione del Sistema, sviluppando modelli che già hanno dimostrato di funzionare in Emilia e Toscana; un ripensamento della risposta sanitaria che parte dai Medici di Medicina Generale (che dovranno essere adeguatamente valorizzati e riorganizzati in Ambiti e strutture che forniscono assistenza H24) e arriva ad una autentica e concreta attuazione della “risposta sanitaria” immediata ed efficace, garantita dalla Struttura (pubblica o privata accreditata) più prossima al paziente.

Il cittadino deve tornare al centro del Sistema; la “libera scelta” deve essere garantita in concreto, con la concorrenza virtuosa tra pubblico e privato.

Utopia. No! Efficienza nella politica sanitaria e nella gestione e applicazione delle riforme.

Il referente regionale di Puglia in Azione, Fabio Zecchino, con tutti i referenti provinciali:

– Bari, Donato Bonifazi;

– BAT, Nicola Colangelo;

– Brindisi, Raffaele Pappadà;

– Foggia, Giovanni Di Benedetto;

– Lecce, Fabio Patarnello;

– Taranto, Damiano Chiarelli;