Dopo “la sabbia negli occhi”, sta per uscire nei cinema: “L’ULTIMO GIORNO DEL TORO”, il nuovo film del regista Alessandro Zizzo.Il film, scritto dallo stesso Zizzo e distribuito dalla CINEMETIC di Gregorio Mariggiò, è stato prodotto dalla contessa Monica Picedi Benettini Sarti e dalla Coralia produzioni di Rosario Altavilla e Maddalena Franco con il prezioso sostegno della Divella S.p.A.Protagonista della pellicola è l’attore Michele Morrone, già noto al grande pubblico per serie televisive come “Sirene”, fiction RAI nella quale vestiva i panni del Tritone, “Renata Fonte – una donna contro tutti” e il film Netflix: “365 giorni”.

Accanto a Morrone, un altro grande noto volto cinematografico e televisivo: Gloria Radulescu, protagonista della serie-tv RAI “il paradiso delle signore”.

Nel cast anche David Riondino, attore che ha lavorato con registi del calibro di Gabriele Salvatores, Marco Tullio Giordana, i fratelli Taviani e Sabina Guzzanti.

E poi ancora Andrea Simonetti, Debora Muscoso, Lidia Cocciolo, Angelo Argentina, Simone Pulcini, Ugo Patti, Gloria Sobrito, Andrea Batti, Stefania Delia Carnevali, Altea Chionna, Gino Cesaria, Antonella Chiloiro, Maria Sofia Palmieri, Mario Blasi, Ermenegildo Marciante, Maristella Tamborrino, Simona Greco, Giulio Urbano e Tommaso Lippolis.

“L’ULTIMO GIORNO DEL TORO” è una commedia sul male di vivere, sulla paura di affrontare la vita a viso aperto, sull’incomunicabilità, sui silenzi ingoiati dalle troppe parole di un’epoca forse un po’ troppo piena di significanti privi di significato. Una commedia sulla voglia di fuggire che spesso ci immobilizza però sul divano, perché fuggire è sì un’esigenza, una necessità, ma se il mondo fuori non ha bisogno di noi, dov’è che andiamo?

Una commedia divertente e amara, sconvolgente e ferma, movimentata e piatta, con un finale fiabesco: il pesce rosso, il pesce blu e il toro.

La fotografia del film è stata firmata da Gianluca Sansevrino, la scenografia, come nel precedente di Zizzo: “la sabbia negli occhi” da Mauro Capogrosso e Barbara Massari, l’audio è stato curato da Marco Rollo, trucco e costumi da Simona Lonoce e il montaggio porta la firma di Fabrizio Manigrasso.

Nel film sono presenti pezzi musicali di Non Giovanni, A morte l’amore, Una, Heidi for President, Erz, The Klaudia Call e FARGAS, che ha composto ed eseguito anche la colonna sonora della pellicola diretta da Zizzo.

“L’ultimo giorno del toro” è stato realizzato anche grazie al prezioso contributo di alcuni sponsor: BCC San Marzano di San Giuseppe, Soavegel, Reale Mutua Assicurazioni di Ferruccio e Marco Calò, Caffè Fanelli, Altavilla Store, Olive Gregori, Agricola Felline, Norita, la Golosa di Puglia e Masseria Palombara

Il film uscirà nelle sale nel mese di ottobre.