Di seguito una nota dei consiglieri comunali di opposizione Antonio Andrisano (Fi), Maurizio Bruno (Pd) e Nicola Cavallo (Iv):

Il Sindaco di Francavilla F.na, a differenza di tanti altri Sindaci, ha ritenuto di non emettere ordinanza di chiusura ma, a tal riguardo, deve dirsi che la stragrande maggioranza degli studenti sta seguendo la Dad per cui i plessi scolastici sono quasi vuoti a riprova che la gran parte delle famiglie fossero sulla nostra posizione.

Abbiamo, altresi’, appreso con favore che il Sindaco e’ in contatto, costante, con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria per cui potrà adottare, di concerto con le rappresentanze del mondo produttivo, ogni provvedimento che dovesse ritenersi utile.

Il nostro ruolo di opposizione non ci relega alla mera e stucchevole critica ed anzi deve portarci, interpretando il nostro ruolo di responsabilità, a formulare, anche, proposte e possibili soluzioni.

A tal riguardo ci siamo permessi di invitare il Sindaco a voler valutare, unitamente e di concerto alle associazioni di categoria e ai rappresentanti del mondo socio-economico-produttivo, l’adozione di eventuali misure tra cui, ove ritenuto, la chiusura anticipata degli esercizi commerciali.

Soluzione, quest’ultima, già adottata a Bari e che ha incontrato il parere favorevole delle Associazioni e l’entusiasmo della stragrande maggioranza dei negozianti.

Nel corso dell’odierna riunione abbiamo, altresì, proposto al Primo Cittadino di valutare e, possibilmente, adottare iniziative per l’accesso a contributi straordinari in favore di piccole imprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dell’artigianato ed ancora per le attività di somministrazione e di cura della persona; iniziativa, in tal senso, già presa nella vicina Grottaglie.