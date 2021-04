Di seguito una nota del consigliere regionale Maurizio Bruno (Pd):

A Francavilla, lunedì prossimo, riapriranno le mense a scuola.

E’ un ottimo segnale, per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. E lo è per le loro famiglie.

Ma è fondamentale che questo servizio riparta in sicurezza anche per tutto il personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti.

A oggi, in questi mesi, è stata programmata ed effettuata la vaccinazione per tutto il corpo docente, affinché il ritorno a scuola posso per quest’ultimo non costituire una fonte di pericolo e contagio.

Ma dal momento che anche il personale addetto alla mensa corre gli stessi identici pericoli, dev’essere prioritario vaccinare il prima possibile ogni singola addetta e addetto.

Soprattutto in Puglia il Covid continua a mietere contagi e purtroppo vittime. Non possiamo correre il rischio che un momento tanto significativo come la riapertura delle mense, diventi fonte di preoccupazione o peggio per chi renderà possibile questo servizio.

Quindi tamponi e vaccini devono essere la condizione fondamentale per ripartire. E spero che il sindaco verifichi che, in attesa delle vaccinazioni, il personale che starà a contatto con i bambini si sia sottoposto a tampone.

Per la sicurezza propria, dei piccoli e delle loro famiglie, a cui i bambini torneranno ogni giorno.

Solo così potremo ripartire, davvero, nel migliore dei modi.